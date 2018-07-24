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"Türkiye'ye yatırım yapanlar karlı çıkacak"

24.07.2018 - 13:09 | Son Güncelleme :
"Türkiye'ye yatırım yapanlar karlı çıkacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, "Türkiye'ye yatırım yapanlar yarın en çok karlı çıkanlar olacak" şeklinde belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Ülkenin siyasi değil ekonomik özgürlüğünü de korumanın mücadelesini verdik

*Çok yakında inşallah ekonomik olarak da büyük kazanımlar elde edeceğiz

*İstihdamda tarihi bir zirvedeyiz, işgücüne katılım çok hızlı artıyor, işsizlik yüzde 10'larda, yakınlarda bunu tek haneli rakama indireceğiz

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*Turizm gelirlerinde rekor kıracağız, Merkez Bankası rezervlerimiz düşmüştü, 102 milyar dolara çıkarak toparlanma başladı

*Yemin töreninin ardından yeni sistemle ekonomide de hedeflere kararlılıkla yürüyeceğimiz bir zemine kavuştuk

*Türkiye potansiyeline ve hedeflerine yakışmayan finans fotoğrafından en kısa sürede çıkacak

*Uluslararası yatırımcıları ülkemizdeki yatırımcıları ve finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum

*Türkiye'ye yatırım yapanlar yarın en çok karlı çıkanlar olacak

*Yatırımcılara ve tüm finans çevrelerine devlet olarak her türlü kolaylığı göstermeye hazırız

*Büyük yatırımcıların muhatabı artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacak

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