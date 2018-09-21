Merkez Bankası piyasaya 39 milyar lira verdi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 39 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 38 milyar 999 milyon 999 bin 963 lira verdi. İhaleye 61 milyar 529 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.