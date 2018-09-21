‹ Önceki Haber Euro Bölgesi imalat PMI beklentilerin altında Euro Bölgesi imalat PMI beklentilerin altında Sonraki Haber › Beta Ayakkabı konkordato istedi Beta Ayakkabı konkordato istedi

Merkez Bankası piyasaya 39 milyar lira verdi

21.09.2018 - 12:19
Merkez Bankası piyasaya 39 milyar lira verdi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 39 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 38 milyar 999 milyon 999 bin 963 lira verdi. İhaleye 61 milyar 529 milyon liralık teklif geldi.

##$HABER_1449271$##

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.


‹ Önceki Haber Euro Bölgesi imalat PMI beklentilerin altında Euro Bölgesi imalat PMI beklentilerin altında Sonraki Haber › Beta Ayakkabı konkordato istedi Beta Ayakkabı konkordato istedi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.499 Değişim: 1,43% Hacim : 3.604 Mio.TL Son veri saati : 14:03
Düşük 96.599 21.09.2018 Yüksek 97.752
Açılış: 96.599
6,2839 Değişim: 1,43%
Düşük 6,1896 21.09.2018 Yüksek 6,2991
Açılış: 6,19545
7,3928 Değişim: 1,06%
Düşük 7,2922 21.09.2018 Yüksek 7,4215
Açılış: 7,31505
243,45 Değişim: 1,15%
Düşük 240,33 21.09.2018 Yüksek 244,54
Açılış: 240,68
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.