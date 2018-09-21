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Euro Bölgesi imalat PMI beklentilerin altında

21.09.2018 - 12:00
Euro Bölgesi imalat PMI beklentilerin altında

Euro Bölgesi imalat PMI eylül ayında 53.3'e gerileyerek beklentilerin altında kalırken, hizmetler PMI beklentilerin üzerinde geldi.

Euro Bölgesi'nde imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Eylül ayında 53.3'e gerileyerek beklentilerin altında gelirken, hizmet sektörü PMI da 54.7'ye yükselerek beklentilerin üzerinde açıklandı. IHS Markit tarafından derlenen endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ediyor.

Şirketlerin ankete verdikleri cevaplara göre faaliyetlerdeki ivme kaybı öngörülenden daha çabuk gerçekleşse de, büyüme güçlü seyrini sürdürdü.

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Şirketlerin ürün fiyatlarını artırabilmeleri ise enflasyonun yükselmesi için uğraşan Avrupa Merkez Bankası'nı biraz rahatlatacak gibi görünüyor.

Reuters anketine katılan uzmanlar Ağustos ayında 54.6 değerini alan imalat PMI'ın Eylül'de 54.4'e gerileyeceğini, 54.4 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 54.4'te sabit kalacağını tahmin ediyorlardı.


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