Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçlandı. Buna göre, Merkez Bankası faize dokunmayarak 17.75 seviyesinde sabit bıraktı.

Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin aksine yüzde 17.75'te sabit tuttu. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekilen PPK açıklamasında ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği de belirtildi.

Reuters anketine göre ekonomistler TCMB'nin bir hafta vadeli repo faizini medyan bazında 100-125 baz puan artırmasını bekliyordu.

Reuters'ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 15 kurum faiz artışı beklerken; bir katılımcı TCMB'nin yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizini sabit tutacağını öngörüyor. Katılımcılardan 12'sinin beklentisi 100-125 baz puan seviyesinde şekilleniyordu.

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TCMB'nin 24 Temmuz tarihli Para Politikası Kurulu Kararı tam metni şöyle:

Para Politikası Kurulu Kararı

Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri Murat Çetinkaya (Başkan), Ömer Duman, Erkan Kilimci, Emrah Şener, Murat Uysal, Abdullah Yavaş.

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Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17.75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.

Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

MERKEZ "BÜYÜME" DEDİ

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "TCMB piyasa beklentilerinin dışında politika faizini değiştirmedi. TCMB’nin bu toplantıda faiz hamlesini pas geçmesi TL’nin sert bir şekilde negatif fiyatlanmasına neden olmuş durumda. Karar metninde haziran ayına göre değişiklikler dikkat çekiyor. Metindeki ifadeler göz önünde bulundurulduğunda, TCMB’nin temmuz ayını neden pas geçtiğini anlamak mümkün." dedi.

Karadağ şunları ekledi: "İç talepte yavaşlama sinyallerinin arttığına dikkat çekilmekte. Bu durumda, ekonomide soğumayı daha fazla hızlandırmak istemediğine yorum getirebiliriz. Kısacası, TCMB’nin bu seferki hamlesinde öncelik enflasyon yerine büyümeye yer verilmiş görünüyor.

TCMB, haziran ayındaki metinde, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verildiğini belirtmişti ancak bu ay ki metinde, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuş. Merkez, sıkı para politikası konusunda daha şahin söylemlerle karşımıza çıkmış durumda.

Enflasyon içinse fiyatlamalar üzerindeki riskin sürdüğü yinelenirken, enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşun süreceği mesajını yineledi.

24 Haziran Türkiye’de yapılan seçimler ve 09 Temmuz günü açıklanan yeni kabine sonrası TCMB’nin ilk toplantısıydı. Piyasalar oldukça merakla bu toplantının sonucuna odaklanmıştı. Özellikle TL’nin son günlerdeki negatif ayrışması, enflasyonda çift haneli rakamların sürdüğü ve kurlarda rekor seviyeleri konuştuğumuz bu dönemde Merkezden faiz artışı beklentisi oldukça güçlenmişti.

Ancak, bu toplantısında anlaşılıyor ki Merkez sadece piyasadaki oynaklığı göz önüne almayarak ekonomideki soğumayı daha da hızlandırmamak adına faize dokunmak istemedi.

Piyasaların tepkisine baktığımızda, Merkezin kararının ardından USDTL’de sert bir şekilde yukarı yönde tepki görüldü. Kur şu sıralarda 4.93 seviyesinin üzerinde. İlk fiyatlamaları bir refleks hareketi olarak izliyoruz dolayısıyla bu yükselişin kalıcı bir yükseliş olmasını beklemiyoruz. İleriki dönemde 4.9280 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler oluşması durumunda kurun yukarı eğilimi sürebilir ve yeni rekor seviyeler oluşabilir. Buna karşın, USDTL’nin 4.9280 altında kalması durumunda ise yeniden 4.77-4.88 aralığında bir dengelenme süreci görmemiz mümkün."

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