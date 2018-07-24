‹ Önceki Haber Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Emeklilik Fonları ne kadar kazandırdı? Emeklilik Fonları ne kadar kazandırdı?

Yatırım fonlarının portföy değeri 50 milyar TL oldu

24.07.2018 - 14:28 | Son Güncelleme :
Yatırım fonlarının portföy değeri 50 milyar TL oldu

Yatırım fonlarında 24/07/2018 itibari ile toplam 331 fondan 267 tanesi yükselirken 64 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 50,2 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.24 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.03 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 10.66 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,550,825 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.42 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.69 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -1.13 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 8.29 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 7.21 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.94 ile 3.08 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 3.08 ile SYP olurken onu yüzde 2.93 ile TAU ve yüzde 2.78 getiri ile ADP takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.94 ile IPJ olurken onu yüzde -1.59 ile FGS ve yüzde -1.53 getiri ile GUH takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 24/07/2018 itibari ile toplam 82 fondan 76 tanesi yükselirken 6 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.26 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.61 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.22 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 467,598 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.94 ile 1.24 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 1.24 ile VAF olurken onu yüzde 1.17 ile YAK ve yüzde 1.15 getiri ile ACD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.94 ile IPJ olurken onu yüzde -0.63 ile IBD ve yüzde -0.62 getiri ile AIG takip etti.

RAPORUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...


‹ Önceki Haber Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Emeklilik Fonları ne kadar kazandırdı? Emeklilik Fonları ne kadar kazandırdı?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.369 Değişim: 3,51% Hacim : 11.341 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.165 25.07.2018 Yüksek 95.764
Açılış: 92.382
4,8156 Değişim: -1,41%
Düşük 4,8155 25.07.2018 Yüksek 4,8876
Açılış: 4,88465
5,6391 Değişim: -1,29%
Düşük 5,6237 25.07.2018 Yüksek 5,7141
Açılış: 5,71285
190,82 Değişim: -0,81%
Düşük 190,36 25.07.2018 Yüksek 192,91
Açılış: 192,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.