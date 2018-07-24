Yatırım fonlarının portföy değeri 50 milyar TL oldu

Yatırım fonlarında 24/07/2018 itibari ile toplam 331 fondan 267 tanesi yükselirken 64 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 50,2 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.24 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.03 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 10.66 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,550,825 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.42 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.69 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -1.13 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 8.29 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 7.21 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.94 ile 3.08 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 3.08 ile SYP olurken onu yüzde 2.93 ile TAU ve yüzde 2.78 getiri ile ADP takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.94 ile IPJ olurken onu yüzde -1.59 ile FGS ve yüzde -1.53 getiri ile GUH takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 24/07/2018 itibari ile toplam 82 fondan 76 tanesi yükselirken 6 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.26 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.61 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.22 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 467,598 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.94 ile 1.24 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 1.24 ile VAF olurken onu yüzde 1.17 ile YAK ve yüzde 1.15 getiri ile ACD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.94 ile IPJ olurken onu yüzde -0.63 ile IBD ve yüzde -0.62 getiri ile AIG takip etti.

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