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Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin nedenini açıkladı

06.03.2018 - 10:37

İşlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13.76 ile 9 yılın en yükseğini görürken, gıda grubundaki yükseliş TÜFE'de düşüşü sınırlayan ana unsur oldu.

Merkez Bankası (TCMB) tüketici fiyatlarının yüzde 0.73 arttığı ve yıllık enflasyonun 0.09 puan gerileyerek yüzde 10.26 olduğu Şubat ayı tüketici fiyatları enflasyonuna ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda şunlara dikkat çekti:

* Enflasyondaki düşüşte petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki görünüm paralelinde gerileyen enerji fiyatları ile temel mal grubu enflasyonu etkili oldu

* Bir süredir yükseliş eğiliminde olan temel mal yıllık enflasyonu bu dönemde bir miktar düşüş kaydetti, yavaşlamanın alt gruplar geneline yayıldığı gözlendi

* Gıda grubu yıllık enflasyonu hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda fiyatlarına bağlı olarak yükseldi ve tüketici enflasyonundaki düşüşü sınırlayan ana unsur oldu

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* Bu dönemde hizmet enflasyonu temelde paket tur kalemi kaynaklı olarak bir miktar yükseldi

* Bu gelişmelerle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları sınırlı bir düşüş kaydederken, ana eğilimleri yüksek seviyesini korudu

* Çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğilimindeki yüksek seviyeler korundu, işlenmiş gıda fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak B göstergesi bir miktar daha olumsuz seyretti

* İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 6.71'e yükselirken, bu gelişmede taze meyve ve sebze fiyatlarının yanı sıra son iki ayda tekrar artış eğilimine giren kırmızı et fiyatları etkili oldu

* Çiğ süt alım fiyatındaki artışa istinaden peynir ve diğer süt ürünleri ile katı yağlarda fiyat artışları ivme kazanırken, et fiyatlarındaki artışın etkisiyle işlenmiş et ürünlerinde fiyatlar yükselmeye devam etti

* İşlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13.76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaştı

* Ara malı fiyatlarındaki artışta büyük ölçüde inşaat sektörüyle ilintili olan, demir-çelik, ahşap, beton, çimento, taş ve plastik gibi ürünler öne çıktı

* Sermaye malı fiyatlarındaki yükselişte ise metal yapı ürünlerinin yanı sıra motorlu kara taşıtları ile parça ve aksesuarlarının etkili olduğu gözlendi

* Bu dönemde, dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya ve ev aletlerindeki artışa bağlı olarak yükselirken, dayanıksız tüketim malı fiyatları et ve süt ürünleri, ilaç, işlenmiş meyve ve sebze ile unlu mamullere bağlı olarak arttı

* Sonuç olarak tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskılar güçlü seyrini korudu


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