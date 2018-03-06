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Petrol fiyatları 65 doların üzerinde

06.03.2018 - 10:32

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,21 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,75 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,56 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 65,66 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,73 dolardan alıcı buldu.

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Brent petrolün varil fiyatı dün akşam 65 dolar seviyesini aşarak kısa vadeli görünümü tekrar pozitife çevirdi. Fiyatların yükselmesinde, Houston’daki CERAWeek etkinliğinde OPEC yetkilililerinin üretim kısıntısı anlaşmasına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceklerini açıklamaları ile IEA’nın gelecek 5 yıl içerisinde petrol talebinin artacağını belirtmesi etkili oldu. 
Uzmanlara göre, ilerleyen süreçte fiyatlamalar 64,50 - 65 dolar seviyesi ve üzerinde kaldığı sürece yükseliş beklentisi ön plana çıkabilir.

Brent petrolde teknik olarak 64,50 ile 65 dolar aralığının direnç, 66,60 ile 67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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