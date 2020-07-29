Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon sunumunu yaptı. Sunumdan öne çıkanlar şöyle:
Küresel büyümede zayıflama 2. çeyrekte derinleşti
Küresel toparlanmanın gücüne ilişkin belirsizlikler yüksek seyrediyor
Finansal koşullardaki iyileşme kredi büyümesini destekledi
Ticari krediler ivme kaybetse de güçlü seyrediyor
Dış ticaret hacminde toparlanma gözüküyor
Turizm gelirlerinde kısmi iyileşme bekliyoruz
Yılın 2. yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkiler belirgin olacaktır
2020 petrol tahminini 41,6 dolara çıkardık
2020 gıda enflasyonu tahminini %10,5 olarak güncelledik
TCMB 2020 tüfe tahmini %8,9
TCMB 2021 tüfe tahmini %6,2
TCMB 2020 yıl sonu tüfe tahmini %8,9; önceki %7,4
TCMB 2021 yıl sonu tüfe tahmini %6,2, önceki %5,4
Ülke risk priminde kademeli iyileşme öngörüyoruz
Enflasyon temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine girecek
Attığımız likidite adımlarını aşamalı şekilde gözden geçirebilir
Varsayımlarımızı Türkiye’de 2. dalga olmayacağı varsayımıyla yaptık
Türkiye’de normalleşme sürecinin devam etmesini bekliyoruz
Salgına yönelik belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz
Rezervleri toplam rezervler üzerinden takip etmek gerekir
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