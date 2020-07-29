Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Salgına yönelik belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz

2020 gıda enflasyonu tahminini %10,5 olarak güncelledik

Ticari krediler ivme kaybetse de güçlü seyrediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon sunumunu yaptı. Sunumdan öne çıkanlar şöyle:

Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

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