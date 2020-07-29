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Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı

29.07.2020 - 10:49 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon sunumunu yaptı. Sunumdan öne çıkanlar şöyle:

Küresel büyümede zayıflama 2. çeyrekte derinleşti

Küresel toparlanmanın gücüne ilişkin belirsizlikler yüksek seyrediyor

Finansal koşullardaki iyileşme kredi büyümesini destekledi

Ticari krediler ivme kaybetse de güçlü seyrediyor

Dış ticaret hacminde toparlanma gözüküyor

Turizm gelirlerinde kısmi iyileşme bekliyoruz

Yılın 2. yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkiler belirgin olacaktır

2020 petrol tahminini 41,6 dolara çıkardık

2020 gıda enflasyonu tahminini %10,5 olarak güncelledik

TCMB 2020 tüfe tahmini %8,9

TCMB 2021 tüfe tahmini %6,2

TCMB 2020 yıl sonu tüfe tahmini %8,9; önceki %7,4

TCMB 2021 yıl sonu tüfe tahmini %6,2, önceki %5,4

Ülke risk priminde kademeli iyileşme öngörüyoruz

Enflasyon temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine girecek

Attığımız likidite adımlarını aşamalı şekilde gözden geçirebilir

Varsayımlarımızı Türkiye’de 2. dalga olmayacağı varsayımıyla yaptık

Türkiye’de normalleşme sürecinin devam etmesini bekliyoruz

Salgına yönelik belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz

Rezervleri toplam rezervler üzerinden takip etmek gerekir


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