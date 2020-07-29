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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 29 Temmuz güncel döviz fiyatları

29.07.2020 - 10:22 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 29 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.93 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 8.13 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.97 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.21 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.95 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 6.93 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.9132 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9843 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.28 itibarıyla 6.9745 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.2323 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.2158 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.03 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.22 oranında düşüşle 93.49 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1752 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.98 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.08 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,88 seviyesinin destek, 6,98 seviyesinin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

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