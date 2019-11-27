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Merkel, iş dünyasının çağrılarına sıcak bakmadı

27.11.2019 - 16:39
Merkel, iş dünyasının çağrılarına sıcak bakmadı | Ekonomi Haberleri

Almanya Başbakanı Merkel, iş dünyası ve sendikalardan gelen yatırım için borçlanma çağrısına sıcak bakmayarak, “Yatırımlar borca yol açacaksa o yatırımlar iyi bulunmaz” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Hükümetin 2020 bütçesinin Federal Meclis’teki görüşmelerine katıldı. Merkel, değerlendirmelerde bulundu. Almanya Başbakanı Merkel, uzun zamandır iş dünyası ve sendikalardan gelen ekonomik faaliyetleri artırmak için borçlanarak yatırım çağrılarına sıcak bakmayarak, “Yatırımlar borca yol açacaksa o yatırımlar iyi bulunmaz.” diye konuştu.

Kurumlar vergisinde indirim uygulanması konusunda ise Merkel, "Şirketler rahatlatma ihtiyacı duyuyor. Orta vadede buna bakmak zorundayız” diye konuştu.

Merkel, ülkesinin 2030’a kadar savunma için GSYH'nin yüzde 2’sini harcayacağını belirterek, bu konuda Alman Savunma Bakanlığının çalışmalar yaptığını kaydetti.

2014'da GSYH'nin yüzde 1,18'sine denk gelen Almanya'nın savunma harcamalarının bugün yüzde 1,42’ye yükseldiğini hatırlatan Merkel, NATO’yu güçlendirmenin Almanya’nın yararına olacağını vurguladı.
Geçen yıl Almanya Savunma Bakanlığınca hazırlanan rapora göre, bakanlık, 2023’e kadar savunma harcamalarının yüzde 40 artırılmasını öngörüyor.

NATO, ülkelerin savunma harcamalarının GSYH'lerinin yüzde 2'sini bulmasını esas alırken, ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, Almanya'yı hedef almıştı. Trump, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde GSYH'nin yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

29 NATO ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini belirten Trump, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savunmuştu. Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil, bir an önce yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.

43 MİLYAR AVRO REKOR YATIRIM

Federal mecliste görüşülen taslak bütçede gelecek yıl için 43 milyar avroluk rekor bir yatırım yapılması öngörülüyor. Harcamaların, 2024'e kadar 60 milyar avroya çıkarılması amaçlanıyor.

IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar bütçe fazlası veren Almanya’ya ekonomik faaliyetleri artırmak için uzun zamandır yatırımları artırma çağrısı yapıyordu. Almanya, 2018 yılında 58 milyar avroluk bütçe fazlası verdi.


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