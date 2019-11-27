Merkez Bankası Başkanı Uysal: Cari denge önemli iyileşme kaydetti | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Son bir yılda cari denge önemli bir iyileşme kaydetti" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası Meclisi’nde konuşma yaptı. Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Bu yıl sonunda cari fazla vermiş olacağız.

-Dış dengede sağladığımız kazanımların önümüzdeki dönemde devamı fiyat istikrarı açısından büyük önem taşıyor.

-İçinde bulunduğumuzu dönemde cari dengede düzeltmenin 2001 ve 2009'a kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğinin altını çizmek isterim.

-Cari dengenin son dönemde dengelenmesinde mal ve hizmet ihracatının da etkisi söz konusu.

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-İlerleyen dönemde büyümenin cari denge üzerinde etkisinin nispeten daha az olmasını bekleyebiliriz.

-İthalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığını görüyoruz.

-Enerji ithalatımızın bu yıl geçen yıla göre daha sınırlı kalması kuvvetle muhtemel görünüyor.

-İhracattaki güçlü seyrin de cari dengedeki iyileşmeye önemli katkı verdiğini belirtmeliyim.

-Türkiye küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın etkilerini ticaret pastasından aldığı payı artırarak bertaraf edebiliyor.

-Turizm sektörünün toparlanma sürecine girdiğini, yabancı ziyaretçi sayısının artmaya devam ettiğini görüyoruz.

-Turizmde de pazar çeşitliliğinin artıyor olması belli bölgelere yöneliş şokların olumsuz etkilerini yumuşatıyor.

-Reel sektörümüz güçlü bir ihracat performansıyla ekonomideki dengelenmeye önemli katkı sunuyor.

-Bu süreçte firmalarımız yeni pazarlarda önemli başarı elde ettiler.

-Zorunlu karşılıkların bir makro ihtiyati araç olarak kullanıldığı bir politika çerçevesini benimsemekteyiz.

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