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Mehmet Şimşek'ten 'büyüme' sinyali

24.03.2017 - 09:41 | Son Güncelleme : 24.03.2017 - 10:26

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Referandum sonrası tekrar yüksek büyüme patikasına gireceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin orta ve uzun vadede güçlü ekonomik büyümeyi sağlayacak niteliklere sahip olduğunu ve belirsizlikler azalır azalmaz yüksek büyüme patikasına gireceğini söyledi.

Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ekonominin ilk çeyrekte büyümeye devam ettiğini ifade ederek, "Ekonominin gösterdiği dayanıklılık, belirsizlikler azalır azalmaz Türkiye'nin yüksek büyüme patikasına girebileceğini gösteriyor" dedi.

ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ'Nİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Şimşek, anayasa değişikliği referandumunun ardından reform gündeminin tekrar ele alınacağını belirterek, gündeme gelecek reformları kıdem tazminatı, ar-ge inovasyon, Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılması, gelir vergisi reformu ve kamunun personel ve idari anlamda yeniden yapılandırılması olarak niteledi.

Yurtdışında Türkiye'nin hukuk devleti normlarından uzaklaştığına dair bir anlayış oluştuğunu, ancak bunun doğru olmadığını belirten Şimşek, "Türkiye dışarıdan hukuk devletinden uzaklaşıyor şeklinde algı var. Bu doğru değil. Olağanüstü hali kalıcı bir çözüm olarak görmüyoruz. Türkiye geri gitmeyecek, içine kapanmayacak" dedi.


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