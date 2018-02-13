Mehmet Şimşek 'döviz borcu düzenlemesi' için tarih verdi

Başbakan Yardımcısı Şimşek, döviz borcu düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek büyük şirketleri kapsayacak dövizle borçlanma düzenlemesinin Haziran’a kadar tamamlanacağını söyledi. Bloomberg’e konuşan Şimşek ’Tek Hazine Hesabı’ndaki değişikliğin ise ekonomik baskıdan kaynaklanmadığını belirtti.

Dövizle borçlanma düzenlemesinde ikinci aşama olarak gösterilen yaklaşık 2.000 büyük firmayı ilgilendiren aşamanın ne zaman hayata geçirileceği konusunda Şimşek, “Haziran’a kadar biter. Yani orada küçük-orta ölçekli firmaların ötesinde sadece ve sadece hedge imkanı sunmayı düşünüyoruz” dedi.

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Şimşek, “Biz firmaların aldıkları aşırı risklerin ve bu riskleri yönetmedeki basiretsizliklerin ekonomimizde ilave dalgalara yol açmasını doğru bulmuyoruz. Bu konuda düzenlemeyi yapacağız” ifadesini kullandı.

Şimşek, “Şu anda küçük firmalar eğer ihracatları yoksa, PPP bağlamında bir projeleri yoksa, makine teçhizat almayacaklarsa, hiçbir şekilde borçlanamıyorlar. Ama büyük şirketler, kur riskini daha iyi yönetebilir varsayımıyla hedge etmelerini bekliyoruz” görüşünü dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ’Tek Hazine Hesabı’ndaki değişikliğin ise ekonomik baskıdan kaynaklı olmadığını belirterek, “Kamuda belli kurumlarda ciddi nakit fazlası varken, Hazine’nin piyasadan ilave para çekmesi çok doğru bir yaklaşım değil” dedi.

Şimşek, “Biz uzun bir süredir zaten merkezi hükümetin nakit fazlasını bir bütünlük içerisinde değerlendiriyorduk. Şimdi merkezi hükümetin dışında kalan bazı unsurları da içerecek şekilde bu kamu nakit fazlasının yönetimine ilişkin bir çerçeve düzenleme getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenlemeye hangi kurumların gireceğine Bakanlar Kurulu’nun karar vereceğini belirten Şimşek, "Bazı fonlar zaten yönetiliyor. Burada bizim kastettiğimiz kurumların geçici nakit fazlalıkları. Dolayısıyla bunların bir bütüncül yaklaşımla, nakit yönetiminin daha etkin hale getirilmesi, böylece kısa vadeli borçlanma, yani borç yönetiminde daha etkin hale getirilmesi sağlanıyor" diye konuştu.

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