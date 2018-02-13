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MLP Sağlık Hizmetleri Borsa’da İşlem Görmeye Başladı

13.02.2018 - 17:41

Medical Park ve Liv Hospital’ı bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri’nin (MLP Care) halka arzı tamamlandı. 13 Şubat 2018 tarihi itibariyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan kurumun hisselerine yurtiçi ve yurtdışından yüksek kaliteli yatırımcılar ilgi gösterdi, halka arzın büyüklüğü toplam 1 milyar 384 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamla MLP Care’in toplam piyasa değeri de 4 milyar lirayı buldu.

Medical Park ve Liv Hospital’ı bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri’nin (MLP Care) halka arzı tamamlandı. MLP Sağlık Hizmetleri’nin halka arzı nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine; Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, MLP Care Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seymur Tarı, MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Sancak, MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı, MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Göktekin Dinçerler, MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Onursal, MLP Care Mali İşler Koordinatörü Burcu Öztürk ve AK Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş katıldı.

Törende konuşma yapan Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, “Sağlık alanında önde gelen kuruluşlarımızdan olan MLP Care, Borsa İstanbul Yıldız Pazarı’nda işlem görmeye başladı. Bu sene işlem görmeye başlayan 4. kuruluşumuz olan MLP Care için gerçekleşen bu halka arz neticesinde; Borsamız piyasasında işlem gören şirket sayısı 406'ya yükselmiş, bu şirketlerin piyasa değeri toplamı yaklaşık 900 milyar TL'ye ulaşmıştır” dedi.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, özellikle yurtdışından gelen talebin kurumun yanı sıra Türkiye ekonomisine olan güvenin de önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Muharrem Usta, “Son dönemin en büyük halka arzlarından birini, dünyadaki zorlu piyasa koşullarına rağmen başarı ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışından gelen talep bizi mutlu etti. Halka arzımızda Singapur, Birleşik Krallık, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Kıta Avrupası’ndaki tanınmış, büyük yatırım fonlarının ilgisi ile karşılaştık. Halka açılan hisselerin yüzde 70’inden fazlasının uzun vadeli yatırımcılara dağıtılmasının, MLP Care ile birlikte Türkiye ekonomisine olan güvenin de bir yansıması olduğuna inanıyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

Turkven ortağı ve MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı da konuşmasında halka arz ile birlikte MLP Care’in büyümesinde yeni bir döneme girildiğine dikkat çekti. Hale Özsoy Bıyıklı şöyle devam etti: “Turkven olarak potansiyeline inanarak yatırım yaptığımız MLP Care’in sürdürülebilir hızlı büyümesi bizleri gururlandırıyor. 17 hastaneden 29 hastaneye ulaşma yolculuğunda birlikte olduğumuz MLP Care, kurumsal yönetim anlayışı ve deneyimli yönetici ekibi ile sadece ülkemizin değil gelişmekte olan ekonomilerin yıldız sağlık zincirlerinden biri olmaya aday. Halka arzımızla birlikte bilançomuzu güçlendirip büyümede ikinci perdeyi açıyoruz.”

 

 


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