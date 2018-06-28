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Mehmet Şimşek: Biz ülke olarak kendimize güveniyoruz

28.06.2018 - 09:20
Mehmet Şimşek: Biz ülke olarak kendimize güveniyoruz

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Ülkeler çok korumacılığı tercih ediyorlar. Bununda çok ciddi yansımaları ve etkileri olacak. Biz ülke olarak kendimize güveniyoruz." dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Dünyada uzun bir süredir dış ticarette açıklık, küreselleşme bir trenddi. Bu son küresel krizden sonra ülkeler giderek daha çok içe kapanıyorlar. Daha çok korumacılığı tercih ediyorlar. Bununda çok ciddi yansımaları ve etkileri olacak. Biz ülke olarak kendimize güveniyoruz." dedi.

Şimşek, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 2017-2018 mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasına, Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden kursiyer pilot Mehmet Önal'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı

Mezun olan öğrencilere hayatlarında ve mesleklerinde başarı temennisinde bulunan Şimşek, ülkenin gençlere her zaman ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Dünya ve Türkiye'nin çok hızlı bir değişim içine girdiğini vurgulan Şimşek, geleceği etkileyen tredlere ayak uydurulması gerektiğini ifade etti.

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Güven ve kararlılığın mutlaka başarıyı getireceğini dile getiren Şimşek, öğrencilere iş hayatında nasıl olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Şimşek, öğrencilerden dünyayı yakından takip etmesini isteyerek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 10 yıllarda 3 temel trend ülkemizi ve dünyayı etkileyecek. Bunlardan bir tanesi teknolojide önceki üç sanayi devriminden çok daha derinlemesine, çok daha farklı boyutlarda teknolojide fırsatlar olacak ve yıkıcı etkiler olacak. Dördüncü sanayi devrimi, ne diyorsanız deyin önümüzdeki dönemde giderek gerek evde gerek iş yerinde her mekanda daha çok akıllı makinelerle robotlarla ister istemez karşı karşıya kalacaksınız. Ülke olarak biz bu değişimi yönetmek için okullarda kodlamayı öğretiyoruz. Artık okullarda bilgiden çok değerler eğitimini veriyoruz. Bunun yanında az önce söylediğim birtakım nitelikleri kazandırmak için sosyal yönü güçlü olan, kendisine güveni yüksek olan bireyler yetiştirmek için eğitim sistemini tabi ki yeniden yapılandırıyoruz."

"İNSANLAR ÖMRÜNDE 3-4 KEZ KENDİNİ EĞİTMEK DURUMUNDA KALACAK"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, önümüzdeki 10 yılda teknolojinin en önemli faktör olacağını ve yapay zekanın giderek daha çok öp planda olacağını bildirdi. Teknolojiye uyum beraberinde başarıyı getireceğini belirten Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada uzun bir süredir dış ticarette açıklık, küreselleşme bir trenddi. Bu son küresel krizden sonra ülkeler giderek daha çok içe kapanıyorlar. Daha çok korumacılığı tercih ediyorlar. Bunun da çok ciddi yansımaları ve etkileri olacak. Biz ülke olarak kendimize güveniyoruz. Dışa açık olmayı, ticaretten daha çok refah üretmeyi tercih ediyoruz. Sizlerde bireysel ölçekte sürekli bir şekilde dışa açık bir dünya insanı olarak kendinizi sürekli yenilemeniz ve eğitimi burada sonlandırmamanız gerekiyor. Çünkü eğitim burada bitmiyor. Hele teknoloji baş döndürücü bir hızlı geliştiği bir dönemde dünyanın bu kadar hızla değiştiği bir dönemde belki insanlar artık ömür aralıklarında 3 kez 4 kez kendilerini yeniden eğitmek durumunda kalacaklar. O nedenle biz hükumet olarak hayat boyu öğreniminin alt yapasını oluşturuyoruz."

Dünyada çok ciddi bir jeopolitik kaymanın olduğuna işaret eden Şimşek, "Batı zemin kaybediyor hala güçlü ama giderek ekonomide birçok alanda zemin doğuya doğru kayıyor. O nedenle dünyada bu değişin trendleri iyi okumak lazım. Sizlerin de aldığınız bu kaliteli eğitimle özellikle diğer alanlarda kendinizi geliştirmekle bir dünya insanı olmanız ve bu değişimi doğru okumanız ona göre kendinizi konumlandırmanız ülkemiz ve sizin açısından çok önemlidir." ifadesini kullandı.


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