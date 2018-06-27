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"Türkiye için önemli bir finans kaynağı olacak"

27.06.2018 - 16:20
"Türkiye için önemli bir finans kaynağı olacak"

Bakan Albayrak, "Türkiye için önemli bir finans kaynağı olacak. Bölgede doğalgaz ticaret merkezi hedefimiz doğrultusunda çok önemli adımlar attık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi Finansman Anlaşması İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin genişletilmesi için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplamda 1,2 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandı. Tuz Gölü Doğalaz Deposu Finansmanı için bir aradayız.

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Türkiye için önemli bir finans kaynağı olacak. Bölgede doğalgaz ticaret merkezi hedefimiz doğrultusunda çok önemli adımlar attık.

Güvenin olduğu yerde yatırım ve ekonominin büyümesi vardır. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün haritasını belirleyeceğiz.

Türkiye 2023 hedeflerine hızla ulaşıyor. Enerjide bütün hedeflerimizi hayata geçireceğimiz kapsamlı çalışmalarımız hazır.

Türkiye olarak yeni bir dönem başlıyor. Daha kurumsal, bürokratik oligarşiden uzaklaşmış bir süreç olacak. Milli enerji ve maden politikasını ilan ettik. Kurumlarda devamlılık esastırdan hareketle planımız hazır işliyor, Türkiye'yi 2023 hedeflerine götürecek.


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