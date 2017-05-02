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Meclis'te atamalar ve yapılandırma tasarısı ele alınacak

02.05.2017 - 09:30

Referandum arasının ardından mesaiye başlayan TBMM'de Hakimler ve Savcılar Kurulu'na atamalar ve Yapılandırma Tasarısı ele alınacak.

TBMM, 16 Nisan referandumunun ardından çalışmalarına bugün yeniden başlarken, gündemindeki önemli maddelerden birisini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yapılacak yeni atamalar oluşturacak.

Meclis'te bugün CHP'nin grup toplantısı düzenlenirken, AKP'nin grup toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye yeniden üyeliği nedeniyle parti genel merkezinde yapılacak.

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TBMM Genel Kurulu'nda ise sözlü soruların yanıtlanması bekleniyor.

Bu arada TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran tasarıyı görüşmeye başlayacak.

Tasarı, Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandırıyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu da 4 Mayıs Perşembe günü, Türkiye'nin bazı ülkelerle, çeşitli alanlarda imzaladığı uluslararası anlaşmaları uygun bulan kanun tasarılarını görüşecek.

HSK SEÇİMİ

Meclis'in bu haftaki önemli gündem maddelerinden bir diğerini de referandumda kabul edilen anayasa değişikliği ile yeniden yapılandırılan HSK seçimleri oluşturacak.

TBMM tarafından HSK'ya seçilecek yedi üyelik için aday adaylarının başvuruları, bugün sona eriyor.

Üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere, HSK'ya yedi üye seçecek olan TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyona gönderecek.

Komisyon, 10 gün içinde, her bir üyelik için üç adayı üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek.

Meclis Genel Kurulu seçimleri 15 gün içinde tamamlayacak.


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