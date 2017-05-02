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Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı

02.05.2017 - 09:25

Avustralya Merkez Bankası bugünkü toplantısında gösterge faizi değiştirmeyerek rekor düşük seviye olan yüzde 1.5'te tuttu.

Avustralya Merkez Bankası, enflasyonun hızlanması ve küresel büyümedeki güçlenme ile birlikte destekleyici maliye politikalarına ilişkin işaretlerin etkisi ile, gösterge faizi değiştirmedi.

Başkan Philip Lowe, Salı günü faiz kararının ardından yapılan açıklamada, "Bir grup gelişmiş ekonomide trendin üzerinde büyüme bekleniyor," dedi ve "Küresel ekonomideki iyileşme emtia fiyatlarındaki yükselişe destek verdi ve bu da Avustralya'nın milli gelirine önemli bir destek oluşturdu" şeklinde görüş bildirdi.

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Avustralya Merkez Bankası, Sydney ve melbourne'de konut piyasalarının ısındığı bir ortamda, riskli emlak kredilerini hedefleyen düzenleyici kuralların etkisini göstermesine imkan tanımak için, Bloomberg'in anketine katılan 28 ekonomistin tümünün beklentilerine paralel olarak, gösterge nakit faizini değiştirmeyerek rekor düşük seviye olan yüzde 1.5'te bıraktı.

Kredilere yönelik tedbirler, doğu kıyısında emlak fiyatlarının 2009'dan bu yana ikiye katlanmasının ardından zaten dünyanın en borçlularından bir olan Avustralya hanehalkını daha fazla borçlanmaktan caydırmak için alındı. Avustralya Merkez Bankası, zayıf ücret artışı ve durgun enflasyon ortamında, aşırı borçlu hanehalkının, tüketimin üretimin yarısından fazlasını oluşturduğu bir ekonomide, borçlarını daha da artırmasından korkuyor.

Lowe, "Konut kredilerindeki büyüme, hanehalkı gelirlerindeki yavaş büyümeyi aştı," dedi ve "Son dönemde açıklanan denetim tedbirleri, borçluluktaki yüksek ve artan seviyelerle ilişkili riskler için çözüm oluşturmalı" şeklinde açıklamada bulundu.


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