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'Mavi hedeflerini tutturuyor, türbülansa girmiyoruz'

19.09.2018 - 11:44
'Mavi hedeflerini tutturuyor, türbülansa girmiyoruz'

Türkiye’den dünyaya açılmış 27 yıllık jean markası markası Mavi, önceki gün oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yürüttüğü ‘Hep mi çok Mavi’yiz” kampanyasının 9’uncu reklam filmi vesilesiyle bir toplantı gerçekleştirdi. “Yol Arkadaşım” temalı reklam filminin toplantısında Mavi’nin CEO’su Cüneyt Yavuz ile sohbet ettik. Ekonomide yaşanan sıkıntılar, perakende sektöründeki bazı oyuncuları daraltırken, Mavi yoluna aksamadan devam ediyor.

Markanın CEO’su Cüneyt Yavuz, “Dünyadaki ekonomik ortamı ve Türkiye’deki sıkıntıları, dövizkurlarındaki dalgalanmaları görmez, dünyaya yalnızca Mavi’nin gözünden bakarsanız her şey güllük gülistanlık görünebilir” dedi.

Hürriyet'ten Elif Ergu'nun haberine göre; her yıl kendilerine koydukları yeni 1 milyon müşteri hedefine bu yıl da ulaşacaklarını söyleyen Yavuz, müşterinin bu ortamda da Mavi’yi tercih etmeye devam ettiğini de anlattı.

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KRİZİ YAŞAMIYORUZ

Yavuz, hem Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dövizle kiralamalara son verilmesini hem de artan kurların üretim maliyetlerine olan etkisini değerlendirdi: 

“Biz her sene 1 milyon üzerinde yeni müşteri kazanmaya çalışıyoruz. Müşteri mağazadan girdikten sonra beğendiği daha çok ürün bulsun ve satın alsın istiyoruz. Dünya ve Türkiye’de ekonomide olup bitenleri hiç görmesen dünya bizim tarafımızdan güllük gülistanlık görünür. Ben bunu şuna bağlıyorum, marka hiç hız kesmeden devam ediyor. Çok iyi bir oprerasyonumuz var. Hiç bitmeyen bir pazarlama faaliyeti içindeyiz.

Müşteri para harcayacağı zaman bize geliyor. Artık yalnızca Denim mağazası da değiliz. Denim’i odağımızda tutarken hayat stili olan bir yelpaze yarattık. Çok dinamik bir marka olduğumuz için krizde şu ana kadar matematiksel olarak bir sorun yaşamadık. Biz bu yıl da 1 milyonluk yeni müşteri hedefimize ulaşacağız. Şu ana kadar 700 bin yeni müşteri sayısına yaklaştık. İki konu tüm sektörü çok etkiliyor. Bunlardan biri dövizdeki belirsizlik. Pamuk Dolar’a kote bir ürün, kimyasallar Dolar’la alınıyor. Her şey dövize bağlı. Ne kadar ne alıp kaçtan satacağız? Bunu bilemedik. Bu ortamda fiyatlama yapmak zor. Üretici de sana nasıl fiyat vereyim, diyor. Faiz artırımından sonra herkes şunu bekliyor, yeni normalimiz bu demek istiyoruz. Biz ürünlerimizin yüzde 80’ini Türkiye’de ürettiriyoruz. Biz üreticilerimize üretmeye devam edin, bizim müşterimiz var, satacağız, dedik. Birbirimize lazımız”

ÇIKIŞ HAKKI OLMALI

Yavuz, perakende sektörü ve AVM yönetimleri arasındaki gerginliğin yalnızca dövizle gerçekleştiirlen kiralamalar olmadığının da altını çizerken de şunları söyledi:

“Devlet dövizle kiralama konusunda bir adım attı. Burada da kritik olan rayiç bedeli bulmak. Biz perakendeciler kira-ciro oranına bakıyoruz. En kötü iyi gitmeyen mağazalar AVM’lerden çıkış hakkını almalı. BMD bunun mücadelesini veriyor. Bizim 350 mağazamız var. Hepsi güllük gülistanlık durumda değil, yeni müzakere dönemine biz de gireceğiz. Biz Mavi olarak dıştan gelen büyük problemleri doğru akıllı yönetimle türbülansa girmeden geçiriyoruz.Yurtdışında daha çok blue jeans satıyoruz. Yüzde 80 Türkiye’de üretim yapıp, yüzde 20 ithal ediyoruz. Borçlu bir şirket değiliz. Ayağını yorganıza göre uzatan bir şirketiz. Bu zor dönemi finansal sıkıntıya girmeden geçireceğimize inanıyoruz. Biz Türkiye’yi büyüt Türkiye’de kazan, yurtdışına açıl ve yeni yatırımları dijitalde yap felsefesiyle ilerliyoruz”

Mavi dünyada her yıl 10 milyona yakın jean satışı gerçekleştiriyor.


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