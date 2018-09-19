‹ Önceki Haber 'Mavi hedeflerini tutturuyor, türbülansa girmiyoruz' 'Mavi hedeflerini tutturuyor, türbülansa girmiyoruz' Sonraki Haber › Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

60 yılı bulan tekstil devi konkordato istedi

19.09.2018 - 11:51
60 yılı bulan tekstil devi konkordato istedi

İssimo Home markasıyla ev tekstili üretimi yapan Başarı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, hacizlere karşı konkordato başvurusunda bulundu. Tekstil devine üç aylık geçici mühletin yanı sıra konkordato komiseri atama kararı da verildi.

Temeli 1960'larda atılan Denizlili Başarı Tekstil, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca konkordato davası açtı. Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada 7 Eylül'de çıkan kararla, şirkete üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

##$HABER_1449214$##

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ

Bu kararının yanında, alacaklıların sayısı ve firmanın borç miktarı gözetilerek, Ayhan Kortunay, Mürşit Uz ve Güngör Durur'un konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine hükmedildi.

Ürünleri, Türkiye'de 250'i aşkın noktada satılan Başarı Tekstil aynı zamanda 40'ı aşkın ülkeye de ihracat yapıyor. 60 yıl kadar önce 8 kişi ile küçük bir atölyede temeli atılan şirket 2010 yılında İssimo Home adı ile ev tekstili alanında kendi markasını kurdu.


‹ Önceki Haber 'Mavi hedeflerini tutturuyor, türbülansa girmiyoruz' 'Mavi hedeflerini tutturuyor, türbülansa girmiyoruz' Sonraki Haber › Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.476 Değişim: 1,67% Hacim : 7.424 Mio.TL Son veri saati : 17:32
Düşük 95.272 19.09.2018 Yüksek 96.499
Açılış: 95.480
6,2585 Değişim: -1,98%
Düşük 6,2333 19.09.2018 Yüksek 6,4203
Açılış: 6,3848
7,3012 Değişim: -2,09%
Düşük 7,2781 19.09.2018 Yüksek 7,5062
Açılış: 7,45685
242,11 Değişim: -1,62%
Düşük 241,17 19.09.2018 Yüksek 248,63
Açılış: 246,09
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.