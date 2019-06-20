Marmaray’ın 3 aylık geliri 1.5 milyon TL’ye dayandı | Ekonomi Haberleri

Marmaray, mart ayında Gebze-Halkalı banliyö hattının açılmasıyla, 3 ayda yaklaşık 1.5 milyon TL gelir getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın verdiği son rakamlara göre Marmaray, her gün ortalama 350 bin İstanbulluya hizmet veriyor. Kıtalararası yolcuğun dakikalara indiren Marmaray’da en yüksek biniş ücreti 5,70 lira en düşüğü ise 2,60 lira olarak belirlenmişti. Buradan yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre Mart ayından itibaren her gün Marmaray’ı kullanan 350 bin kişinin ortalama 4,15 lira ücret ödediğini varsayarsak ortaya 1 milyon 452 bin TL rakamı çıkıyor.

MARMARAY’DA ÜCRET TARİFESİ

Marmaray’da gidilen durak sayısına göre ücretlerde değişmeler oluyor. 1 - 7 istasyon arası 2,60 lira, 8- 14 istasyon 3,25 lira,15 - 21 istasyon 3,80 lira, 22 - 28 istasyon 4,40 lira, 29 - 35 istasyon 5,20 lira, 36 - 43 istasyon 5,70 lira ile ücretlendiriliyor.

BANLİYÖ HATTI İLE GÜZERGAH SAYILARI ARTTI

Kıtalararası yolculuğu dakikalara indirgeyen Marmaray, İstanbullunun da gözdesi. Sabah, öğle ve akşam saatlerinde yaka değiştirmenin en hızlı yolu olan Marmaray, Gebze-Halkalı Banliyö hattıyla yeni bir kimlik daha kazandı. Halkalı-Gebze Marmaray Hattı toplam 43 istasyondan oluşuyor. Halkalı-Gebze Marmaray Hattı, Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme (Marmaray),Yenikapı (Marmaray),Sirkeci (Marmaray),Üsküdar (Marmaray),Ayrılık Çeşmesi (Marmaray),Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze'den geçiyor.