Facebook'un kripto parası Bitcoin için tehdit mi? | Bitcoin Haberleri

Facebook blockchain departmanı başkanı Marcus, Facebook'un yeni kripto para birimi Libra'nın Bitcoin'e bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Facebook blockchain departmanı başkanı David Marcus, Libra'nın Bitcoin'e bir tehdit oluşturmadığını ve Libra ile Bitcoin'in aynı ekosistemde farklı kullanım senaryolarında var olabileceklerini söyledi.

Marcus, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Libra'nın istikrarlı bir ödeme sistemi olarak oluşturulduğunu belirtirken, Bitcoin'in ise bir tasarruf aracı veya yatırım varlığı olarak tanımlanabileceğini söyledi. Marcus, şu paylaşımı yaptı:

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Birçok kişi Libra ve Bitcoin'i karşılaştırmaya çalışıyor. Ben Libra ve Bitcoin'in aynı kategoride olduğunu düşünmüyorum. Bitcoin bir yatırım varlığıdır. Libra da bir değiş tokuş aracı olarak tasarlandı. Bitcoin'in uzun bir süredir destekçisiyim fakat tamamen farklı amaçlar doğrultusunda.

CNBC'de yer alan habere göre Marcus, Libra'nın iyi bir dijital para ve ödeme sistemi olduğunu, Bitcoin'in ise uzun vadeli yatırım aracı olarak tanımlanabileceğini savundu. Libra'nın bir tür yüksek kaliteli dijital para olduğunu söyleyen Marcus, Libra, günlük ödemeler, sınır ötesi ödemeler ve mikro işlemlerde kullanılabilecek harika bir değiş tokuş aracı ve bir tür yüksek kaliteli dijital para olarak tasarlandı dedi.