‹ Önceki Haber TÜSİAD Başkanı Bilecik: Gereken ne varsa yapmaya hazırız TÜSİAD Başkanı Bilecik: Gereken ne varsa yapmaya hazırız Sonraki Haber › IMF'den Venezuela enflasyonu için korkutan tahmin IMF'den Venezuela enflasyonu için korkutan tahmin

Manheim Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu oldu

09.10.2018 - 14:26
Manheim Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu oldu

Borusan Holding ile dünyanın lider ikinci el açık artırma şirketi Manheim Auctions'ın ortak olduğu Manheim Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Sinan Barutçuoğlu atandı.

09 Ekim 2018, İstanbul; İkinci el otomobil pazarını kurumsallaştıran, hızlı ve güvenilir satış platformları sunan Manheim Türkiye, tepe yönetiminde önemli bir atama yaptı. Manheim Türkiye Genel Müdürlüğüne Sinan Barutçuoğlu atandı.

1997 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Sinan Barutçuoğlu ardından aynı bölümde yüksek lisans programını tamamladı.

Kariyerine network mühendisi olarak başlayan Barutçuoğlu, 2005 yılından itibaren Global İletişim'de Network Operasyon Müdürü ve İş Geliştirme Müdürü görevlerini üstlendi.

2009 yılında katıldığı Alcatel-Lucent bünyesinde sırasıyla Satış Müdürlüğü, Satış Grup Müdürlüğü ve Azerbaycan Ülke Direktörlüğü yapan Barutçuoğlu 2016 Ocak ayında Nokia Networks’te "Communication & Collaboration" ürün segmentinin Avrupa bölgesinden sorumlu satış başkanlığı görevini üstlendi.

Sinan Barutçuoğlu kariyerine son iki yıldır kurucu ortağı ve Genel Müdürü olduğu “Bibip.com” girişimi ile devam etti.

 


Etiketler

‹ Önceki Haber TÜSİAD Başkanı Bilecik: Gereken ne varsa yapmaya hazırız TÜSİAD Başkanı Bilecik: Gereken ne varsa yapmaya hazırız Sonraki Haber › IMF'den Venezuela enflasyonu için korkutan tahmin IMF'den Venezuela enflasyonu için korkutan tahmin
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.035 Değişim: -0,72% Hacim : 2.247 Mio.TL Son veri saati : 11:43
Düşük 95.924 10.10.2018 Yüksek 97.169
Açılış: 97.070
6,1231 Değişim: 0,44%
Düşük 6,0798 10.10.2018 Yüksek 6,1320
Açılış: 6,09605
7,0425 Değişim: 0,38%
Düşük 7,0009 10.10.2018 Yüksek 7,0499
Açılış: 7,016
233,77 Değişim: 0,11%
Düşük 232,69 10.10.2018 Yüksek 234,30
Açılış: 233,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.