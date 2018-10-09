Manheim Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu oldu

Borusan Holding ile dünyanın lider ikinci el açık artırma şirketi Manheim Auctions'ın ortak olduğu Manheim Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Sinan Barutçuoğlu atandı.

09 Ekim 2018, İstanbul; İkinci el otomobil pazarını kurumsallaştıran, hızlı ve güvenilir satış platformları sunan Manheim Türkiye, tepe yönetiminde önemli bir atama yaptı. Manheim Türkiye Genel Müdürlüğüne Sinan Barutçuoğlu atandı.

1997 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Sinan Barutçuoğlu ardından aynı bölümde yüksek lisans programını tamamladı.

Kariyerine network mühendisi olarak başlayan Barutçuoğlu, 2005 yılından itibaren Global İletişim'de Network Operasyon Müdürü ve İş Geliştirme Müdürü görevlerini üstlendi.

2009 yılında katıldığı Alcatel-Lucent bünyesinde sırasıyla Satış Müdürlüğü, Satış Grup Müdürlüğü ve Azerbaycan Ülke Direktörlüğü yapan Barutçuoğlu 2016 Ocak ayında Nokia Networks’te "Communication & Collaboration" ürün segmentinin Avrupa bölgesinden sorumlu satış başkanlığı görevini üstlendi.

Sinan Barutçuoğlu kariyerine son iki yıldır kurucu ortağı ve Genel Müdürü olduğu “Bibip.com” girişimi ile devam etti.

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