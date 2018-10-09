TÜSİAD Başkanı Bilecik: Gereken ne varsa yapmaya hazırız
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında açıklamalarda bulundu.
İşte açıklamalardan öne çıkanlar:
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın
* Bankacılık sektörü olarak ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz
* Bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya, kredi sağlamaya devam edeceğiz
* Bankacılık sektörü olarak ortak projelerle ölçek ekonomisinden yararlanarak, nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyelerde oluşmasına katkıda sağlamayı sürdüreceğiz
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan
*Enflasyon, hedeflerimizin önünde bir pranga gibi duruyor
*Topyekun mücadele kararını sonuna kadar destekliyoruz
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
*Enflasyonun kalıcı olarak sorun olmaktan çıkması gerekiyor
*Programın başarısı için gereken ne varsa yapmaya hazırız
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