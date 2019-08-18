Maliye’nin ikinci yarıyıl mesaisi yoğun | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, yılın ikinci döneminde içki ve sigara sektöründe vergi kaybının önlenmesi başta olmak üzere yoğun bir mesaiye hazırlanıyor. Gelir İdaresi’nin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporuna göre temmuz-aralık döneminde içki ve sigara firmalarının bandrol ve stokları detaylı bir şekilde analiz edilecek, denetim yapılacak.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; yılın ilk yarısının değerlendirildiği ve ikinci yarıyılda nelerin yapılacağının anlatıldığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporunun “Vergi Yönetimi ve Denetiminde Etkinleştirme Çalışmaları” başlıklı bölümünde, tütün mamulleri ve alkollü içkiler sektöründe vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla yaygın ve yoğun denetimlere devam edileceği belirtildi. Bu çerçevede firmaların bandrol, güvenlikli mürekkep veya kodlanmış etiket talepleri; mevcut bandrol stokları, önceki dönemlerde aldıkları bandrol miktarları, üretim kapasiteleri, aylık üretim miktarları, mamul ve yarı mamul stokları ve aylık satış miktarları kontrol edilerek denetim ve incelemeye yönelik çalışmalar yapılacak.

ÇIKIŞ HARCI İNTERNETTEN

Gelir İdaresi Başkanlığı yurtdışı harcını internetten almayı planlıyor. Bilgi işlem faaliyetleri başlığı altında 2019 temmuz-aralık döneminde İnteraktif Vergi Dairesinde sunulması planlanan hizmetlerarasında vergi levhası oluşturma, yurtdışı çıkış harcı ödeme de sıralandı.