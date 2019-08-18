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300 milyon liralık kombine kart

18.08.2019 - 10:42 | Son Güncelleme :
300 milyon liralık kombine kart | Ekonomi Haberleri

Süper Lig’de toplam 163 bin adet kombine kart satıldı. Kulüplerin bu alandaki geliri 300 milyon liraya ulaştı. En çok kart satan takım 30 bin barajını aşan Galatasaray olurken, Trabzonspor 3’üncülük koltuğuna oturdu.

Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre; Süper Lig’de en çok kombine kart satışı yapan 5 takım sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Konyaspor oldu. Galatasaray 35 bin 341 adetlik satış ile 30 bin barajını geçen tek takım olmayı başardı. 2’nci sırada ise Fenerbahçe yer aldı. Kulüp 28 bin 512 adet kombine kart sattı. 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor ise 22 bin 781 adetlik kart satışına ulaştı. Beşiktaş bu sezon toplam 22 bin 63 adet kombine kart satarak bu alanda 4’üncü oldu. En çok kombine kart satan 5’inci takım Konyaspor ise 15 bin 795 adetlik rakama ulaştı.

Toplam 163 bin adet kombine kartın satıldığı Süper Lig’de bu alanda 300 milyon liralık ciro elde edildi. 20 bin adetlik barajı 4 takım geçerken, 30 binden fazla kombine kart satan tek takım da Galatasaray oldu. Kombine kart satış rakamlarında ise VIP ve loca rakamları yer almıyor. Bu koltukların satışlarını kulüpler kendileri yapıyor. Bu alandaki gelir kalemlerini ise kulüplerin önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

KOMBİNE KART FİYATLARI

Birçok takımın taraftarlarının ise kombine kart fiyatlarındaki artışı eleştirdiği gözlendi. Bu takımların başında da Ankaragücü ve Denizlispor taraftarları geldi. Birçok Anadolu kulübünde kombine kart fiyatlarında yüzde 90’a yakın fiyat artışları yaşandı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ise kombine kart fiyatlarındaki artış yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişiyor. 4 büyüklerde en az zammı Beşiktaş yaptı. Siyah-beyazlıların kombine kart fiyatları yüzde 5 ile yüzde 7 arasında değişiyor. Trabzonspor’da bu oran ise yüzde 33 ile 40 arasında. Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek olan Galatasaray kombine kartlara yüzde 13 zam yaparken, Fenerbahçe’nin ise kart fiyatlarını yüzde 15 ile 17 arasında arttırdığı gözlendi.


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