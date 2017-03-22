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Maliye bakanından Moody's açıklaması

22.03.2017 - 15:15 | Son Güncelleme : 22.03.2017 - 15:34

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Moody's'in son değerlendirmesinin "aceleci ve yönlendirmeye dönük" olduğu şeklinde açıklama yaptı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir televizyon kanalında ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu. Ağbal, "2010 referandumundan sonra ne olduysa bu referandum da aynı şekilde ekonomiye yansıyacak; büyüme yukarı, enflasyon, kur, faizler, risk primi aşağı gelecek" dedi.

Beyaz eşya ve mobilyada 30 Nisan'a kadar yaptığımız indirimin piyasada hareketlenme getirdiğini ve beyaz eşya satışlarında Şubat'ta yüzde 42 artış yaşandığını belirten Ağbal, "Sektör temsilcileri vergi indirimlerini uzatmamızı istiyor, gelen rakamları izliyoruz ve çok memnunuz, uzatma açısından şu anda verilmiş bir kararımız yok. Nisan sonu geldiğinde rakamlara tekrar bakacağız; o zaman piyasada canlanma noktasında belli bir noktaya gelmişsek (vergi indirimini) uzatmaya gerek yok, ama hala ihtiyaç varsa uzatabiliriz" şeklinde belirtti.

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Ağbal şöyle devam etti: Konut, beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimleri yaptık bunun dışında bir sektöre ilişkin çalışmamız yok ancak KDV konusunda kapsamlı bir reform çalışmamız var. KDV'yi büyümeye engel, kayıtdışılığa iten bir sistem olmaktan çıkarmak için baştan aşağı sistemi gözden geçiriyoruz. KDV'deki çalışma için 3 aylık bir süre biçtik, bunu paydaşlarla ele alacağız. KDV'deki bazı uygulamalar üretimi caydırıyor; tahsilatın ancak vergi oranlarını düşürerek artırılabileceğini biliyoruz, ideal olan oranları düşürerek tabanı genişletmek. Vergi beyanname sürelerini uzattık.Beyanname verme sürelerini 3 veya 4 gün uzattık ancak ödeme sürelerini aynen koruyoruz."

"MOODY'S ACELECİ DAVRANDI"

Maliye Bakanı Ağbal, Moody's açıklamasıyla ilgili olarak "Moody's'in son değerlendirmesi hem zamanlama açısından hem de dikkat çekilen konular itibarıyla aceleci ve yönlendirmeye dönük" şeklinde açıklama yaptı.


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