"Mart ayında rekor bekliyoruz"

Zeybekçi, 1 Nisan’da açıklanacak mart ayı ihracat rakamlarında rekor beklediklerini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 1 Nisan’da açıklanacak mart ayı ihracat rakamlarında rekor beklediklerini söyledi. Rusya ile siyasi ilişkilerde yaşanan yumuşamanın ekonomik ilişkilere yansımadığına da değinen Zeybekci, "Şu anda 1.8 milyar dolar olan ithalatımız böyle giderse sıfır noktasına inebilir" dedi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı yayında ihracat, büyüme, enflasyon ve kurdaki gelişmeleri değerlendirdi. Zeybekci "Vize, oradaki şirketlerimize engeller, Türk TIR'larının girişinde yasaklar sürüyor. Tarım ürünlerinin 450 milyon dolarlık kısmındaki yasaklar devam ediyor. İhracatçılarımız dahilde işleme izin belgesi talep ederken ithalat yapacakları ülkelere Rusya'yı yazmamaya başladı. Şu anda 1.8 milyar dolar olan ithalatımız böyle giderse sıfır noktasına inebilir " dedi.