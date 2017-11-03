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Maliye Bakanı Ağbal'dan asgari ücret açıklaması

03.11.2017 - 10:46

Maliye Bakanı Ağbal, asgari ücretin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmeyecek şekilde bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulundaki, görüşmeleri sırasında hükümet adına konuştu.

Tasarının yatırımcılar, ihracatçılar ve sanayiciler gibi toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler içerdiğini belirten Ağbal, asgari ücretin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlamak üzere bir yasal düzenleme yaptıklarını, bu düzenlemeyle devletin 1 milyar liralık vergi gelirinden vatandaşın lehine vazgeçtiğini söyledi.

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Ağbal, istihdam ve yatırımların teşviki, vergi kanunları, vergi mükelleflerine sağlanan yeni kolaylıklar, iletişimin vergilendirilmesi, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, kaçak sarmalık tütün ticareti ile mücadele, köyden mahalleye dönüştürülen büyükşehir belediyesi sınırları içindeki esnafa yönelik muafiyetlerin 2020'ye kadar devam etmesini sağladıklarını, 2018 yılı için ödenecek Emlak Vergisi değerine esas arsa ve arazi metrekare değerlerinin aşırı yükseltildiğine dair şikayetler üzerine yeniden düzenleme yapıldığını anlattı.

Vergiden muaf kooperatiflerin iktisadi işletme kurmaları ya da bir şirkete ortak olmaları halinde vergi muafiyetlerinin devam etmesini sağlayacak düzenlemeyle de kooperatiflerin iktisadi hayatın içinde daha fazla rol almasını amaçladıklarını dile getiren Ağbal, FATİH Projesi'ne, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin taşınmaz satış kazançlarına vergi istisnaları getirdiklerini kaydetti.

Naci Ağbal, vergi mükelleflerine dönük önemli iyileştirmeler yaptıklarını, vatandaşların vergi dairesine gitmeden bütün iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapmasını sağlayacaklarını ifade ederek, vergi borcunu ödemeyen mükellefe borcunu ödemesi için tanınan 7 günlük sürenin 15 güne çıkartıldığını, Hazinenin 2017 yılındaki borçlanma limitini 37 milyar lira artırdıklarını söyledi.


Etiketler

  • vergi
  • Maliye
  • Naci Ağbal
  • torba tasarı
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