Çeyrek altın ne kadar? ( 3 Kasım altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 1275 dolardan işlem görürken, altının gramı 156,7 lira, çeyrek altın 257 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,7 lira seviyelerinde dengelendi. Dün 157 liranın üzerini görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 155,8 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,65 artışla 156,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257, Cumhuriyet altını 1.047 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,10 azalışla 1.275,1 dolardan işlem görüyor.

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