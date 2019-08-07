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Makine ihracatı 10 milyar doları geçti

07.08.2019 - 12:20
Makine ihracatı 10 milyar doları geçti | Ekonomi Haberleri

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatının 7 ayda 10,3 milyar doları aştığını bildirdi.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, temmuzda 1,5 milyar dolar ihracat kaydeden makine sanayisinin, 7 aylık ihracatının 10,3 milyar dolara ulaştığını, sektörün başlıca ihracat pazarları içinde en yüksek değer artışının ABD, Fransa, İspanya ve Rusya'da gerçekleştiğini aktardı.

Sektörün son 12 aylık dönemdeki toplam ihracatının önceki döneme göre yüzde 6,3 artışla 17,7 milyar dolara yükseldiği bilgisini veren Karavelioğlu, ihracatın en çok inşaat ve madencilik makineleri, traktör, tarım ve ormancılık makineleri ile tekstil ve konfeksiyon makinelerinde arttığını anlattı.

Karavelioğlu, finans piyasalarında işaretleri artan parasal genişleme politikalarının, ilk 6 ayda yüzde 2,6 daralan dünya ticaretini olumlu etkilemesini umduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sabit sermaye yatırımlarında yaşanan küresel yavaşlamaya rağmen yurt dışına giderek daha fazla makine satıyor olmamız sektörümüzün başarısının konjonktürel olmadığının göstergesidir. Korumacı tedbirler, siyasi yaptırımlar ve Brexit belirsizliği nedeniyle dünya makine ticareti azalırken, bizim ihracatımız ve dolayısı ile pazar payımız artıyor. Parasal genişleme, risk iştahını artıracak bir gelişmedir ve kısa süre içinde makinelerimizin fiyatlarına olumlu yansımaları olacaktır."

"İHRACAT GELİRİMİZİ DAHA HIZLI ARTIRACAĞIZ"

Karavelioğlu, teknoloji savaşlarının ticareti kısıtlayıcı tedbirlere dönüşmesinin küresel yatırım ortamında bir bozulma oluşturduğunu belirterek, son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığına dikkati çekti. Makine imalatçılarının iç ve dış pazarlardaki gerilemeyi, tekno-ekonomik kapasitelerinde bir zaafa uğramamak için fiyat düşürerek aşmaya çalıştığını aktaran Karavelioğlu, şu bilgileri verdi.

"Finansmana erişimin yüksek maliyetleri nedeniyle daha düşük fiyatlarla ama daha fazla makine satmayı tercih ediyorlar. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyon ton olan makine ihracatımız 2019'un aynı döneminde 1,75 milyon tonu aştı. Bu süreçteki stratejimiz, aylık ortalama 1,5 milyar dolar düzeyindeki ihracat gelirimizi korumaktı. Gelişmiş ülkeler arasındaki çekişmelerin nereye evrileceği hala belirsizliğini korumakla beraber, finansman maliyetlerini düşürecek adımların atılmasıyla umut verici gelişmeler yaşıyoruz. Küresel yatırım ortamında yaşanacak iyileşmenin de etkisiyle ihracat gelirlerimizi daha hızlı artıracağımıza inanıyoruz." 


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