Merkez Bankası repo ihalesi sonuçlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 500 milyon lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 500 milyon lira verdi. TCMB'nin 1 milyar lira olarak açtığı ihaleye 500 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,74 seviyesinde gerçekleşti.