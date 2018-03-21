Mağazaları birer birer kapanan Bimeks internet sitesini kiraya verdi

Tüketici elektroniği perakendecisi Bimeks, kötü gidişata dur diyemiyor. Aktif olarak ürün satışı gerçekleştiren neredeyse hiçbir mağazası kalmayan Bimeks, internetten satış yaptığı www.bimeks.com.tr adresini kiraladı. Kiralayan şirket ise Üsküdar Belediyesi'nin basın danışmanlığı görevinden bir süre önce ayrılan Cüneyt Zülfikar Bitikçioğlu tarafından kurulan CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şrk. oldu.

Son 1-1.5 yıldan beri kriz yaşayan ve bu kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Bimeks, neredeyse elindeki tüm mağazaları kapattıktan sonra yeni bir hamle daha yaptı. Şirket, internet üzerinden satış yaptığı ve bir süreden beri aktif olmayan www.bimeks.com.tr'yi kiraya verdi.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Can'ın haberine göre; Bimeks'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre www.bimeks.com.tr CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şrk. tarafından kiralandı.

Üsküdar Belediyesi'nin basın danışmanlığı görevinden bir süre önce ayrılan Cüneyt Zülfikar Bitikçioğlu tarafından kurulan CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şrk.'nin merkezi ise İstanbul Üsküdar'da yer alıyor.

Yapılan anlaşma üzerine irtibata geçtiğimiz Bitikçioğlu, emekli olduktan sonra ticaret ve yatırım yapmak amacıyla www.bimeks.com.tr'yi kiraladığını söyledi. Bitikçioğlu, "Kampanyalı ürünlerle satışlara başlayacağım. Fiyatlar almaya başladım" dedi.

ARTIK MUHATAP CB DİJİTAL

Bimeks'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin sahibi olduğu ve bir süredir inaktif durumda olan www.bimeks.com.tr web sitesini kiralamak için, CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şrk. tarafından şirketimize yapılan teklif ve görüşmeler sonucunda, anılan firma ile bir "Marka Lisans Kiralama ve Web Sitesi Kullandırma Sözleşmesi" imzalanmıştır. Böylelikle, Bimeks olarak, web sitesi üzerinden bir kiralama geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Anlaşmaya göre, web sitesinden alışveriş yapacak olan müşteriler doğrudan ve sadece, kiracı olarak web sitesini işleten CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şrk. ile muhatap olacaklardır. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret AŞ'nin, web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerle ve ürün tedarikleriyle ilgili herhangi bir hak ve yükümlülüğü olmayacaktır" denildi.

Bimeks, sektördeki yabancı rakiplerini satın alarak teknoloji marketleri arasında dikkat çekmişti. Yaklaşık 138 mağazayla ikinciliğe kadar yükselen Bimeks'in şu anda aktif olarak ürün satışı yaptığı açık hiçbir mağazası kalmadı. Ayrıca Bimeks, borcu olan tedarikçilerine hissedar yaparak ortak olma teklifi götürmüştü.

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