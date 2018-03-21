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Fed faiz karını açıkladı! İşte doların tepkisi

21.03.2018 - 21:01 | Son Güncelleme :

ABD merkez bankası Fed politika faizini yüzde 1.25-1.50'den yüzde 1.50-1.75 seviyesine yükseltti.

ABD merkez bankası Fed'in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki gün süren topşlantısını sonuçlandırdı.

Fed poltika yapıcıları bu toplantıda politika faizi olan federal fon faizini beklendiği üzere yüzde 1.25-1.50 bandından yüzde 1.50-1.75 bandına yükseltti.

Fed daha önceki faiz artırımını 13 Aralık 2017'de yapmış ve 2'ye karşı yedi oy ile alınan bu karar ile birlikte, faizi 2017 yılında üçüncü kez yükselterek yüzde 1.00-1.25'ten yüzde 1.25-1.50'ye çıkartmıştı.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Karar öncesi 3.9220 seviyesinde yer alan dolar/TL ilk tepki olarak hafif yükselmesinin ardından 3.9140'a geriledi.

Kritik karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 3,93 seviyesinden işlem görüyordu. Hafta içinde 3,95'in üzerine kadar çıkan dolar bu seviyeden gerilemişti.

Rekor üstüne rekorlar kıran euro/TL ise 4,82 düzeyine indi. Euro dün 4,87'ye yaklaşarak tüm zamanların en yükseğini görmüştü. Euro ise karar öncesi biraz daha gevşeyerek 4.81'e çekilmişti. 

Euro/dolar paritesi Fed öncesi yüzde 0.42 artışla 1.2292 düzeyindeydi. Dolar yene karşı ise yüzde 0.32 değer kaybederek 106.19 düzeyine geriledi.

3 FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ KORUNUYOR

İntegral Yatırım Menkul Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, Fed beklentilere paralel faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 1.5-1.75 aralığına yükseltti. Karar metnine bakıldığında daha şahin ya da daha yumuşak şeklinde bir yorum yapamıyoruz. Önceki metinde ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde güçlendiği belirtilirken, son metinde güçlü kelimesi yerine ılımlı ibaresi gelmiş. Buna karşın istihdam ve işsizlik verileri ile ilgili olarak daha güçlü ifadeler yer almakta. Metinde bazı noktalarda daha şahin ifadeler varken, bazı noktalarda daha ılımlı ifadeler görmekteyiz.

Enflasyon konusunda ise gelecek aylarda enflasyondaki yükselişin devam edeceği belirtilirken, sonuç olarak yüzde 2 hedefinin etrafında stabilize olacağı beklentisi yinelenmiş. 
Projeksiyonlarda ise 2018 büyüme beklentisi yüzde 2.5’den yüzde 2.7’ye yukarı yönlü, işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 3.9’dan yüzde 3.8’e aşağı yönlü revize edilmiş. PCE enflasyonu beklentilerinde ise yüzde 1.9 olan beklentiler yine korunmuş. 2019 yılı büyüme beklentileri ise yüzde 2.1’den yüzde 2.4’e ve işsizlik oranı ise yüzde 3.9’dan yüzde 3.6’ya revize edilirken, PCE beklentisi yüzde 2’de korunmuş.

Önceki projeksiyonlardaki gibi ekonomik aktivite konusunda beklentileri daha iyimser olurken, enflasyon konusunda beklentilerde daha şahinleşme yok. Aynı seviyede kalmış.

Nokta tahminlerde ise 3 faiz artırımı bekleyenlerin sayısı yine 6 kişi olurken, 4 faiz artırım bekleyenlerin sayısı ise 3 kişiden 6 kişiye yükselmiş. Ancak sonuç olarak 3 faiz artırımı beklentisi korunuyor ve piyasa bunu fiyatlıyor. Bu ve gelecek yıllardaki faiz beklentilerinin yükseldiğini görmekteyiz. Bu durum ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişe neden olmuş görünüyor.

Sonuç olarak ABD Dolarının karar metni sonrasında değer kaybettiğini ve piyasanın şimdilik güvercin algıladığını izliyoruz. Euro/dolar paritesi 2.89’dan 2.91 seviyesine yükselirken, içeride Dolar/TL paritesi 3.91 sınırına kadar gerilemiş durumda. Enflasyon konusundaki sabit duruş ve 3 faiz artırım beklentilerinin korunmaya devam etmesi piyasalarda dolar negatif olarak algılanıyor.

Gözler Fed Başkanı Powell’ ın konuşmasında olacak. Enflasyon beklentileri, 3 faiz artırımının neden korunduğu gibi konularda gelecek sorulara verilecek cevaplar takip edilecek. 

"KARAR BEKLENİLDİĞİ GİBİ"

Hürriyet Gazetesi Yazarı Zeynel Balcı Fed faiz kararını değerlendirdi. Balcı; "FED kararı beklendiği gibi...Fed beklendiği üzere 25 baz puan faiz arttırdı ve bu yıl için 3 faiz artış sinyali verdi. 25 baz puan piyasalar tarafından fiyatlanmıştı, ancak faiz artış sayısının 3 mü, 4 mü olacağı konusunda tereddüt vardı. 3 faiz artışı öngörüsü piyasalar için olumlu. Güçlü istihdam ve büyüme vurgusu da olumlu algılanabilecek diğer bir gelişme ancak bu etkinin kısa süreli ve sınırlı olması beklenebilir. Ayrıca Powell'ı dinlemek gerekecek" dedi. 


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