Limak Holding yatırım planlarını açıkladı

Limak 2019 sonuna kadar 600 MW'ye yakın güçte 3 enerji santralini devreye almayı planlıyor.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, iki yıl içinde 600 MW'ye yakın kurulu güçteki iki hidroelektrik santralini devreye almayı amaçladıklarını; ayrıca bu yıl sonunda 15 MW'lik jeotermal santralin faaliyete geçeceğini söyledi.

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Özdemir, Limak'ın turizm yatırımlarıyla ilgili toplantısının ardından Reuters'a yaptığı değerlendirmede, şirketin Norveçli Statkraft'tan almış olduğu yaklaşık 500 MW kurulu güçteki Siirt Çetin HES hakkında, "2019'da devreye girecek. Çok hızlı gidiyor" dedi.

Özdemir, 74 MW kurulu güçteki Gürsöğüt HES'in ve 15 MW güçteki Buharkent jeotermal santralinin de bu yıl devreye girmesinin planlandığını ifade etti.

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