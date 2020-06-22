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Libya'ya maliyeti 6 milyar dolar

22.06.2020 - 08:36 | Son Güncelleme :
Libya'ya maliyeti 6 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede yaşanan petrol kesintilerinin son aylarda neden olduğu zararın 6 milyar dolara yaklaştığını açıkladı.

Libya'daki petrolün çıkartılması, işlenmesi ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 157 günde yaşanan kesintilerin ekonomiye zararının yaklaşık 6 milyar dolar olduğu açıklandı.

Açıklamada, "yasa dışı" olduğu belirtilen petrol kesintilerinin, 2020-2021 devlet bütçesini ve maaş ödemelerini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.

HAFTER SALDIRILARI PETROL GELİRLERİNİ SEKTEYE UĞRATTI

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, 2014'ten bu yana yürüttüğü savaşın bir parçası olarak petrol üretimini de hedef alması, Libya için bugüne kadar milyarlarca dolar zarara neden oldu.

Hafter'in, Libya hükümetine giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerindeki petrol tesislerini ocakta kapatmasıyla petrol üretimi neredeyse durma noktasına geldi.

Ulusal Petrol Kurumu verilerine göre, Hafter'in neden olduğu üretim kesintileri, günlük 800 bin varil üretim kaybı ve yaklaşık 55 milyon dolar zarar doğuruyor.

Petrol kurumu, daha önce de Hafter'e bağlı milislerin 2016-2019 yılları arasında üretimi durdurması nedeniyle ülke ekonomisinin 100 milyar doları aşkın zarara uğradığını açıklamıştı.


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