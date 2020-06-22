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3 ay sonra ABD’den ilk tarifeli uçuş gerçekleşti

22.06.2020 - 08:30
3 ay sonra ABD’den ilk tarifeli uçuş gerçekleşti | Ekonomi Haberleri

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle 3 aylık aranın ardından THY’nin ABD’nin Chicago ve Washington kentlerinden kalkan ilk tarifeli uçakları, dün İstanbul’a ulaştı.

276 yolcusuyla THY’nin Chicago’dan kalkan TK6 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi uçağı saat 08.30’da İstanbul Havalimanı’na indi. Daha sonda saat 09.15’te THY’nin TK8 sefer sayılı Washington uçağı 279 yolcusuyla İstanbul Havalimanı’na geldi. Terminale alınan yolcular, pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yaptı.

THY, ABD’ye başlattığı tarifeli uçuşlar kapsamda Chicago ve başkent Washington’a ilk etapta haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyecek. İlerleyen günlerde ise THY’nin ABD’deki farklı şehirlere de tarifeli seferler başlatması bekleniyor. Yeni normalleşme adımları kapsamında İstanbul Havalimanı’ndan 1 Haziran’da iç hat, 11 Haziran’da ise dış hat tarifeli yolcu seferleri yeniden başlamıştı. Bu kapsamda THY, İstanbul Havalimanı’ndan ilk olarak Almanya, İngiltere ve Hollanda’ya sefer düzenlemişti.

THY, dış hat uçuşlarının kademeli olarak arttırılması ile 19 Haziran Cuma günü ilk kez İstanbul Havalimanı’ndan ABD’de Chicago ve Washington olmak üzere iki noktaya tarifeli uçuş başlatmıştı.


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