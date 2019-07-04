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Lagarde’nin koltuğuna en büyük aday Carney

04.07.2019 - 11:59
Lagarde’nin koltuğuna en büyük aday Carney | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için aday gösterilen Christine Lagarde’dan boşalacak Uluslararası Para Fonu IMF Başkanlığı için en güçlü aday İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney.

The Irish Times’ın haberine göre, online bahis şirketi Betway’den Alan Alger, "Kanada doğumlu Carney, İrlanda pasaportuna ve Britanya vatandaşlığına sahip ve IMF başkanı olmak için gerekli kriterleri taşıyor. BoE’den Ocak ayında ayrılacak olması da iyi zamanlama" diye konuştu.

Lagarde’nin IMF’teki koltuğuna adaylık konusunda şans verilen diğer isimler ise, Hindistan MB eski Başkanı Raghuram Rajan, İngiltere eski Maliye Bakanı George Osborne ve Fed eski Başkanı Janet Yellen.

Ayrıca, Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) Başkanı Agustin Carstens; Singapur Parasal Yetki Kurumu Başkanı Tharman Shanmugaratnam; Credit Suisse Group CEO Tidjane Thiam ve ünlü hedge fon yatırımcısı ve Bloomberg yazarı Mohamed El-Erian.


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