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Avrupa Birliği'nde perakende satışlar düştü

04.07.2019 - 12:28
Avrupa Birliği'nde perakende satışlar düştü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nde perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,3 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı.

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AB'de ise perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalırken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,3 yükseliş kaydetti.

AB ülkeleri arasında mayısta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 1,5 ile Portekiz, yüzde 1,1 ile İspanya ve yüzde 1 ile Belçika'da gerçekleşti. Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 4,4 ile Hırvatistan, yüzde 3 ile Litvanya ve yüzde 2,8 ile İsveç'te ölçüldü.


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