Kuveyt Türk kira sertifikası ihracı için yetki verdi | Ekonomi Haberleri

Kuveyt Türk, 200 milyon dolara kadar ilave ana sermayeye dahil edilebilir kira sertifikası ihracı için yetki verdi.

Kuveyt Türk yurt dışında 200 milyon dolar tutara kadar ilave ana sermayeye dahil edilebilir kira sertifikası ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, bu kapsamda KFH Capital Investment Company KSCC.'nin lider yönetici ve talep toplama yetkilisi olarak tayin edilmesine karar verildiği belirtildi.

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