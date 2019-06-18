Trump: Ticaret görüşmeleri yeniden başlayacak | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, "G20 zirvesinde Çin Devleti Başkanı Xi ile biraraya geleceğim, ticaret görüşmeleri yeniden başlayacak" şeklinde açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28-29 Haziran'da yapılacak G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini ve iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin bu zirveden önce yeniden başlayacağını belirtti.

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "Çin Devlet Başkanı Xi ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Gelecek hafta Japonya'daki G-20 zirvesinde uzun bir toplantı yapacağız. İlgili ekiplerimiz bu toplantımızdan önce görüşmelere başlayacak" dedi.