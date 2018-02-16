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Kurulan şirket sayısı arttı

16.02.2018 - 10:26

Ocak ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 61,04 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,73, kooperatif sayısı yüzde 39,19 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 64,50 arttı.

2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 53,54 artış oldu.

2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 53,54, kurulan kooperatif sayısı yüzde 47,69 artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,62 azaldı.

2018 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 14,62 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  yüzde 1,48 oranında, kapanan kooperatif sayısı yüzde 3,29 azaldı.

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Açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılı Ocak ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak ayında kurulan toplam 9.631 şirket ve kooperatifin yüzde 82,69'u limited şirket, yüzde 16,31'i anonim şirket, yüzde 1,00'ı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,94'ü İstanbul, yüzde 10,13'ü  Ankara, yüzde 6,84'ü İzmir'de kurulmuştur.

2018 Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 22,11 oranında arttı.

2018 yılı Ocak ayında 9.631 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 7,964 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 57,76'sını 1.571 anonim şirket ise yüzde 42,24'ünü oluşturmaktadır. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre yüzde 22,11 oranında artmıştır.

2018 Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 2.940'ı ticaret, 1.379'u imalat ve 1.323'ü inşaat sektöründe kurulmuştur. 2.016 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründedir.

2018 Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 2.016'sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 908'ü inşaat,  633'ü imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 787'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 427'si inşaat, 275' imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.232's toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 464'ü inşaat, 254'ü imalat sektöründedir."

 


Etiketler

  • şirket
  • ticari işletme
  • şirket kuruluşu
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