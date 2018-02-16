‹ Önceki Haber BOJ başkanlığına yeniden Kuroda getirildi BOJ başkanlığına yeniden Kuroda getirildi Sonraki Haber › Kurulan şirket sayısı arttı Kurulan şirket sayısı arttı

Bitcoin toparlanıyor! 10 bin doları aştı

16.02.2018 - 10:21 | Son Güncelleme :

Bitcoin'de toparlanma hızlanarak devam ediyor. 6 Şubat tarihinde 6 bin dolar seviyesinin altını test eden Bitcoin fiyatı dün gece 10 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Dijital para Bitcoin'de toparlanma hızlanarak devam ediyor. 6 Şubat tarihinde 6 bin dolar seviyesinin altını test eden Bitcoin fiyatı dün gece 10 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı ve bu sabah 10 bin 293 dolar seviyesini test etti. Bitcoin fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,47 artışla 10 bin dolar seviyesinde.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Yaşanan toparlanmada Güney Kore'nin dijital para ticaretini tamamen yasaklamayacağını, bu ticareti daha şeffaf hale getirmeye odaklanacağını duyurması etkili oldu.

Bitcoin'in yanı sıra diğer kripto paralarda da ciddi toparlanma var. Litecoin'in fiyatı dip seviyeden yüzde 50, Ripple ise yüzde 48 yükseldi.


Etiketler

  • Güney Kore
  • Dijital para
  • dijital para ticareti
‹ Önceki Haber BOJ başkanlığına yeniden Kuroda getirildi BOJ başkanlığına yeniden Kuroda getirildi Sonraki Haber › Kurulan şirket sayısı arttı Kurulan şirket sayısı arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.407 Değişim: 0,16% Hacim : 4.640 Mio.TL Son veri saati : 17:08
Düşük 116.338 16.02.2018 Yüksek 117.518
Açılış: 116.823
3,7526 Değişim: -0,35%
Düşük 3,7417 16.02.2018 Yüksek 3,7745
Açılış: 3,7658
4,6651 Değişim: -1,05%
Düşük 4,6649 16.02.2018 Yüksek 4,7369
Açılış: 4,71445
163,21 Değişim: -0,41%
Düşük 163,18 16.02.2018 Yüksek 164,89
Açılış: 163,88
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.