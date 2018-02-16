Bitcoin toparlanıyor! 10 bin doları aştı

Bitcoin'de toparlanma hızlanarak devam ediyor. 6 Şubat tarihinde 6 bin dolar seviyesinin altını test eden Bitcoin fiyatı dün gece 10 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Dijital para Bitcoin'de toparlanma hızlanarak devam ediyor. 6 Şubat tarihinde 6 bin dolar seviyesinin altını test eden Bitcoin fiyatı dün gece 10 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı ve bu sabah 10 bin 293 dolar seviyesini test etti. Bitcoin fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,47 artışla 10 bin dolar seviyesinde.

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Yaşanan toparlanmada Güney Kore'nin dijital para ticaretini tamamen yasaklamayacağını, bu ticareti daha şeffaf hale getirmeye odaklanacağını duyurması etkili oldu.

Bitcoin'in yanı sıra diğer kripto paralarda da ciddi toparlanma var. Litecoin'in fiyatı dip seviyeden yüzde 50, Ripple ise yüzde 48 yükseldi.

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