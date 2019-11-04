Küresel sigortacılık sektöründe 'kömürsüz' dönüşüm | Ekonomi Haberleri

Dünya çapında 17 sigorta ve reasürans şirketi, kömür santrali ve madencilik projelerinde yeni risk almayacaklarını açıkladı.

Küresel sigortacılık şirketleri, iklim değişikliğinden kaynaklanan yüksek riskler sebebiyle fosil yakıt projelerine yönelik primlerini azaltmaya başladı. Bu kapsamda, dünya çapında 26 sigorta ve reasürans şirketi, kömür santrallerindeki prim yatırımlarını durdurma kararı alırken, 17 şirket de sigortalama politikasını değiştirerek kömür santrali ve madencilik projelerinde yeni risk almayacaklarını açıkladı.

Polonyalı enerji piyasaları sigortalama uzmanı Kuba Gogolewski, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigorta şirketlerinin yeni kömür yatırımlarından çekilmesinin daha hızlı gerçekleşeceğini dile getirdi.

Kömür yatırımlarını sigortalama politikasını ilk olarak 2017'de 3 şirketin başlattığına dikkati çeken Gogolewski, bu şirketlerin sayısının 2019 itibarıyla 17'ye çıktığını söyledi.

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Gogolewski, küresel sigortalama ve reasürans piyasasının güncel büyüklüğünün 260 milyar doları aştığına işaret ederek, "Bu rakamın 6 milyar dolarını kömür projelerindeki sigortacılık faaliyetleri oluşturuyor. İklim değişikliğinin ana sebeplerinden olan kömürde yeni yatırımlar artık sigortalanmıyor. Bu şirketler mevcut yatırımlardan da risk primlerini çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şirketlerin kömür yatırımlarından çekilme nedenlerinin yalnızca riskler olmadığını aktaran Gogolewski, "Bu konu aynı zamanda bir itibar meselesi haline geldi. Birçok şirket, itibarını korumak için de kömür yatırımlarını sigortalamak istemiyor. Sigortacılık sektöründeki bu eğilim otomatik olarak finans sektörünü de etkilemeye başladı çünkü finans kurumları sigortalanmayan yatırıma kredi sağlamak istemiyor." dedi.

Gogolewski, Türkiye'de daha çok Çin ve Hindistan ağırlıklı sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Kömür yatırımlarından çekilmenin bu şirketlerde Avrupa şirketlerine göre daha yavaş olduğunu belirten Gogolewski, "Türkiye'de de yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar giderek artıyor ve bir enerji dönüşümü söz konusu. Sigorta şirketlerinin Türkiye'deki kömür santrallerinden çekilmesi hemen olmayabilir fakat önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu trendin etkilerinin Türkiye'de de görülebileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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