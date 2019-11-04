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Dev havayolu şirketi 1.1 milyar dolara satılıyor

04.11.2019 - 14:46 | Son Güncelleme :
Dev havayolu şirketi 1.1 milyar dolara satılıyor | Ekonomi Haberleri

IAG, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'yı 1.1 milyar dolara satın alıyor.

İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in ana ortağı IAG'den yapılan açıklamada, Air Europa'nın 1,1 milyar dolar karşılığında Globalia şirketinden satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. IAG, halihazırda İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia ve indirimli hava yolu işletmecisi Vueling'i bünyesinde bulunduruyor.

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IAG Üst Yöneticisi Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, satın alma sonrası IAG'nin Avrupa ve Latin Amerika piyasasındaki lider pozisyonunun güçleneceğini belirtti.


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