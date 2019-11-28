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Küresel piyasalar bu açıklamalara odaklandı

28.11.2019 - 09:35
Küresel piyasalar bu açıklamalara odaklandı | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili adımı sonrası Çinli ve ABD'li yetkililerden gelecek açıklamalara odaklandı.

ABD'de bugün başlayacak Şükran Günü tatili öncesi dün pay piyasalarında rekorlar devam etti. Dün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 3'üncü çeyrekte yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde büyürken, dayanıklı mal siparişleri ekimde tahminlerin üzerinde arttı. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklama ise bugün Asya piyasalarının negatif bir seyir izlemesine neden oldu. Trump, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu. Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

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Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı. Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Söz konusu gelişmelerle bugün satıcılı bir seyir izleyen Asya borsalarında, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün gündemin odağında bulunun Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Ursula von der Leyen başkanlığındaki Avrupa Birliği Komisyonu güvenoyu alırken, gelirlerin 168,7 milyar Euro, harcamaların ise 153,6 milyar Euro olarak belirlendiği 2020 yılı genel bütçesi de onaylandı.

Dün veri gündeminin zayıf olduğu Avrupa pay piyasalarında iç dinamiklerin öne çıktığı görüldü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,38 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün gün içinde 105.500-106.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 105.844 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,3 artışla 5,7789'dan kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,7780'den işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de Şükran Günü tatili olması nedeniyle Avrupa ve Türkiye piyasalarında düşük hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini ifade ederek, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Trump'ın imzaladığı kararname sonrası ABD ve Çinli yetkililerden gelecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,7820 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı ekonomik güven endeksi
13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı ekonomi ve tüketici güven endeksi
16.00 Almanya, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi


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