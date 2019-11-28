Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.77 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7608 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7839 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.15 itibarıyla 5.7648 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3548 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4635 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 98.23 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1014 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.14 seviyesinde bulunuyor.

BORSA, GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 artışla 106.478,76 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 634,59 puan artarak 106.478,76 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,12 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile orman, kağıt, basım oldu.

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Analistler, bugün ABD'de Şükran Günü tatili olması nedeniyle Avrupa ve Türkiye piyasalarında düşük hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini ifade ederek, öğleden sonra Almanya'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'a ilişkin adımı sonrası ABD ve Çinli yetkililerden gelecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.

Trump'ın, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını dün akşam imzaladığını anımsatan analistler, tasarının, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngördüğünü kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 puanın destek, 106.500 ve 108.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

GRAM ALTIN 270 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 270,2 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 270,3 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 270,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.456,5 dolar seviyesinde seyrediyor.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu. Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Analistler, bu adımın ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser havayı olumsuz etkileyebileceğini, dolayısıyla risk iştahının görece azalabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomi ve tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 131.800 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 131.625 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 131.800 seviyesinde dengelendi. Dün, gün içinde 131.000-132.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 131.825 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, endeks kontratında 129.800 puanın destek, 132.500 ve 134.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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