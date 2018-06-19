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Küresel doğalgaz ihracatı arttı

19.06.2018 - 11:33
Küresel doğalgaz ihracatı arttı

Küresel enerji piyasalarında doğalgaz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8 artarak yaklaşık 1 trilyon 134 milyar metreküp oldu.

Küresel enerji piyasalarında doğalgaz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak yaklaşık 1 trilyon 134 milyar metreküpe yükseldi.British Petroleum (BP) 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'ndan yapılan derlemeye göre, geçen yıl dünya genelinde yapılan doğalgaz satışlarının yüzde 65'i boru hatları aracılığıyla, yüzde 35'si ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatı yoluyla gerçekleştirildi.

Rapora göre, 740 milyar 700 milyon metreküp doğalgaz boru hatlarıyla, 393 milyar 400 milyon metreküp de LNG olarak satıldı. Küresel enerji piyasalarında geçen yıl doğalgaz ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8 artışla yaklaşık 1 trilyon 134 milyar metreküpe çıktı. Bu miktar 2016'da, 1 trilyon 71 milyar metreküp düzeyindeydi.

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BORU HATTINDA RUSYA, LNG'DE KATAR LİDER

Geçen yıl dünyada boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ihracatında 215 milyar 400 milyon metreküple Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'nın ardından 109 milyar 200 milyon metreküple Norveç ikinci oldu.

Almanya, 94 milyar 800 milyon metreküple 2017'de boru hatlarıyla en fazla doğalgaz alan ülke konumunda bulunurken, onu 80 milyar 700 milyon metreküple ABD izledi. 

Söz konusu dönemde küresel piyasada en fazla LNG satışı yapan ülke 103 milyar 400 milyon metreküple Katar oldu. Katar'ın ardından 75 milyar 900 milyonluk satışla Avustralya ikinci sırada yer aldı.

Geçen yıl en fazla LNG talebi ise 113 milyar 900 milyon metreküple Japonya'dan geldi. Bu ülkeyi, 52 milyar 600 milyon metreküp LNG alan Çin izledi.


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