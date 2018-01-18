KULİS: İlaççılara kötü bir haberim var!

Merhaba ben Keskin Kulak… Oldukça yoğun geçen bir aktif iş yaşamımın ardından tam inzivaya çekilmiştim ki baktım tanıdıklarım, bildiklerim, daha da ötesi duyduklarım beni rahat bırakmıyor. Bunları anlatmam, paylaşmam şart oldu. Ben de bundan böyle duyduklarımı, gördüklerimi sizlerle paylaşmaya karar verdim. İlk yazımın heyecanını mazur görün…

Yine, “kurşun gibi ağır” günlerden geçiyoruz…

Zaten yaşananlar yetmezmiş gibi son günlerde bir de “ABD ile çatışır mıyız?” telaşı sardı herkesi. Öyle olunca da piyasaları, TÜSİAD’ın yeni tanımıyla “iş insanları”nı bir telaştır almış gidiyor.

Herkes telaşlı ama ilaç şirketlerinde farklı telaş görüyorum. İlaççıların her yıl aldığı kur farkı bu yıl tırpan yiyecek söylentisi dolaşıyor son günlerde. Yani ilaççılarda “kur sancısı” başlamış, bunu iyi edecek ilacı arıyorlar…

İlaççıların daha önce yaşadıkları güzel günler, epeydir geride kaldı. Artık yeni yılda bir önceki yılın ortalama euro kurunun yüzde 70’i ile satış yapmak zorunda kalıyorlar. Kararname gereği, devletin belirlediği sisteme göre, bu yıl ilaç şirketlerinin yüzde 23 oranında zam almaları gerekiyordu.

Ancak son günlerde bir söylenti çıktı; Sağlık Bakanlığı bu oranı yüksek bulmuş, bu artışı yüzde 15 ile sınırlamak istiyormuş…

Söylentiler var ama henüz konu netleşmiş değil, Ancak belli ki Ankara’da özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ilaç faturasını düşürmek için böyle bir yol düşünülüyor. Hatta ilaç şirketlerine “Aslında hiç zam yapılması istenmiyor ama buna karşı çıktık, sizin haklarınızı almanız için yüzde 15 zammı çıkaracağız, buna razı olun” dendiği bile söylentiler arasında.

Peki, mevzuat yüzde 23 zam diyorsa, nasıl olur da yüzde 15’e indirilir?

Söylenen o ki; Hükümet bunu yapmak için kararname çıkarmak zorundaymış. Kararname ile belirlenen fiyat artışlarının yanına, parantez içinde “Bu artış oranı yüzde 15’i geçmemek üzere uygulanır” diye bir şerh konacakmış. Bu şerh sadece bu yıl için mi geçerli olacak, yoksa genel bir kural olarak yüzde 15 sınırı mı getirilecek, orası da belli değil.

İlaç şirketleri başka ülkelerde normal kurdan sattıkları ilaçları, Türkiye’ye bir önceki yılın kurunun yüzde 70 ile satmaya, zaten razı gelmişlerdi. Yüzde 15 sınırı gelirse indirim oranı yüzde 40’ı bile aşmış olacak.

Yani ilaç şirketleri zor durumda, yöneticileri kara kara düşünüyorlar.

Sadece yabancı şirketler değil, ortalama yüzde 70 ithal girdiyle üretim yapan yerli ilaç şirketleri de, fiyat üzerinden oran olarak kar payı alan eczacılar da bu karardan mağdur olacak gözüküyor.

Bu arada duyduğuma göre Borsadaki ilaç şirketleri de yüzde 23’lük zam gelecek diye prim yapıyormuş son günlerde. Yani Borsa da etkilenecek gözüküyor.

Zor bir durum velhasıl-ı kelam…

Fiyatlarla ilgili oranın kesinleşeceği uygulama kararnamesinin mevzuat gereği en geç 15 Şubat’a kadar yayımlanması gerekiyor.

Bakalım söylentiler doğru çıkacak mı?

Ben Keskin Kulak…

Bana kulak verin, kendinize dikkat edin!

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