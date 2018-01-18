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Nusr-Et halka arz edilecek

18.01.2018 - 14:33 | Son Güncelleme : 18.01.2018 - 16:02

Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Holding, konuya yakın kaynaklara göre yiyecek-içecek işinin bir kısmını D.ream grubundan ayırıp halka arz etmek için hazırlık yapıyor.

Kaynaklara göre Doğuş Holding, danışmanlarla bazı restoranları Doğuş Restaurant Entertainment and Management (D.ream) çatısından ayırma ve yeni bir birime taşıma üzerinde çalışıyor. Kaynaklara göre D.ream çatısından yeni birime taşınması planlanan restoranlar arasında Zuma ve Nusr-Et de bulunuyor.

Bloomberg'in haberine göre,  kaynaklar oluşturulan yeni iştirakin bu yıl içinde bir dolar cinsi tahvil ihraç edebileceğini ve 2019’da Londra’da halka arz edilmesi üzerinde çalıştığını söylediler. D.ream çatısı altında işletilen 160 restoran bulunuyor. Şirketin internet sitesine göre bu restoranlar arasında Günaydın, Da Mario, Fenix, Rüya ve Gina da bulunuyor.

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Doğuş Holding’den Bloomberg’e yapılan yazılı açıklamada, “Yiyecek ve içecek sektörü çok odaklı ve hızlı büyüdüğümüz bir alan. Bu büyümeyi daha destekleyecek farklı düşüncelerimiz var. Büyüme amaçlı aksiyonları hayata geçirdiğimiz bir sene olacak 2018. Bu sene grup olarak yiyecek ve içecek alanında çok işler yapacağız” denildi.


Etiketler

  • Doğuş Holding
  • Nusr-Et
  • dolar cinsi tahvil
  • Yiyecek ve içecek sektörü
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